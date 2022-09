× Erweitern Foto: Philipp Gufler Philipp Gufler_Rabe

Im Rahmen des Kunstfestivals „Various Others", das seit 8. September in der Lothringer 13 stattfindet, ist auch eine spannende, queerorientierte Auseinandersetzung mit der (west-)deutschen Geschichte zu sehen: „Exzentrische 80er: Tabea Blumenschein, Hilka Nordhausen, Rabe perplexum und Kompliz*innen aus dem Jetzt“ lautet der vollständige Titel der Gruppenausstellung. Das Ausstellungs- und Publikationsprojekt konzentriert sich auf Themen wie Subkultur, Queerness, performative und kollaborative Arbeitsweisen. Es erzählt eine andere Geschichte der Kunst der Achtziger in der Bundesrepublik. Eine Geschichte jenseits der großen männlichen Meistererzählung, die bislang das Narrativ dieser Jahre dominiert.

Erstmals werden die (verstorbenen) Künstler*innen Blumenschein, Nordhausen und perplexum in einer Ausstellung und in den Städten gezeigt, in denen sie wirkten. Junge Kunstschaffende aus München nahmen sich dieses Werke an, Ergül Cengiz, Philipp Gufler und Angela Stiegler setzen sich mit deren Tmene auseinadner und diskutieren sie aus heutiger Perspektive. „Wir haben die letzten drei Jahre an der Ausstellung gearbeitet und sind wirklich sehr gespannt über die Reaktionen auf die Werke von Blumenschein, Nordhausen und perplexum", so Philipp Gufler (hier im Bild bei der Perfomance „Becoming Rabe“). Die Ausstellung ist bis 6.11. zu sehen.

www.variousothers.com