License to Dance

München ist eine Tanzstadt

München ist eine Tanzstadt: Die Festivals Rodeo, Tanzwerkstatt Europa, die Ballettfestwochen und vor allem das zweijährliche Festival DANCE zeigen übers Jahr verteilt Renommiertes, Experimentelles und Etabliertes aus der Welt von Tanz, Tanztheater und Performance.

Auch in diesem Jahr müssen wir nicht darauf verzichten, den tänzerischen Nachwuchs im Fach Contemporary Dance kennenzulernen: Nach drei Jahren Ausbildung präsentieren sich Meisterschülerinnen und -schüler der Iwanson Dance Academy vom 4. bis 6. Juni in Arbeiten etablierter Choreografen. Deren Auftritte kann man live im Gasteig sehen, aber auch im Internet streamen. Die Präsentation ist selbstverständlich am Puls der Zeit, die Dynamik und Frische junger Künstlerinnen und Künstler kommen ausdrucksvoll über die Rampe – und auch über die Bildschirme.

Festival Junger Tanz München, 4. bis 6. Juni, Tickets für den Livestream: www.snapticket.de/iwanson, Tickets für den Gasteig: www.gasteig.de