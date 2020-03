Fetischmaske im Bayerischen Nationalmuseum

× Erweitern Fetischmasken

Eine Fetischmaske für das Dogplay wird derzeit im Bayerischen Nationalmuseum in München ausgestellt. Die edle Ausführung aus Rindsleder ist eine Leihgabe des Münchner Erotik- und Fetischladens Spexter.

Die Ausstellung unter dem Titel „Treue Freunde“ thematisiert das jahrtausendealte Zusammenleben von Hunden und Menschen. Sie läuft noch bis zum 19. April. Besagte Maske wird in der Abteilung „Hundeliebe. Fantasie und Erotik“ gezeigt, wo der zärtliche Umgang mit Schoßhunden ebenso zur Geltung kommt wie Hunde als eifersüchtige Beobachter menschlichen Liebesspiels.

Natürlich geht es auch um die Vierbeiner als Helfer und als Partner in allen Lebenslagen, böse Hunde, Modehunde oder Prominente mit ihren Hunden. Aufseiten des Nationalmuseums ist man davon überzeugt, dass sich alle Besucherinnen und Besucher in ihrem persönlichen Verhältnis zum Hund in einem der über 200 Gemälde, Skulpturen, Drucke und Werken der Alltagskultur wiederfinden können.

Bis zum 19.4., Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3, bayerisches-nationalmuseum.de