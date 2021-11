× Erweitern Foto. Horst Middelhoff Anti-Gauweiler-Demo 1987

Am 5. November stellt der Münchner Philipp Gufler die zweite Auflage von „Projektion auf die Krise (Gauweilereien in München)" sowie sein neues Künstlerbuch „Quilt #01 – #30" in der Münchner Aids-Hilfe vor. Dabei wird sein Film "Projektion auf die Krise" gezeigt, in dessen Anschluss Philipp Gufler sowie der "HIV-Arzt der ersten Stunde" Dr. med. Hans Jäger, Künstlerin Maria MVier und Sabrina Berndt vom Forum Queere Geschichte mit Bernd Müller, Chefredaktuer des LEO-Magazins talken.

PROJEKTION AUF DIE KRISE - GAUWEILEREIEN IN MÜNCHEN gewährt einen kaleidoskopartigen Rückblick auf die Anfänge der AIDS-Krise in Deutschland in den 1980er Jahren – einer Zeit, in der Münchens repressive Politik gegen Homosexuelle einen Höhepunkt erreichte: das Aufkommen der Pandemie in der Bundesrepublik und die bayerische Antwort.

QUILT #01–#30 präsentiert eine Reihe von Quilts. Durch die Kombination von Text und Bild bezieht sich Gufler darin auf Künstler*innen, Schriftsteller*innen, LGBTIQ*-Magazine und verlorene queere Räume, die in der Geschichtsschreibung häufig vergessen werden.

Freitag, 5.11. Studio der Münchner Aids-Hilfe, Lindwurmstr. 71, 19:00 Uhr, Eintritt frei, 3G-Nachweis bitte bereit halten