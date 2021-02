GayGames 2026: München bleibt im Rennen

× Erweitern Grafik: Gay Games 2026 Munich e.V. GayGames2026_Grafik Grafik Gay Games 2026 Munich e.V.

München ist im Finale des Rennens um die Ausrichtung der Gay Games 2026, des weltweit größten, queeren Sport- und Kulturfestivals. Doch um dieses Rennen zu gewinnen, bedarf es einer guten Kondition: Ende Juli 2020 begann die Bewerbungsphase, an der acht Städte beteiligt waren. Am 1. Februar gab die „Federation of Gay Games“ (FGG) die drei Städte bekannt, die den Endspurt bis November 2021 bestreiten: Neben München sind Valencia (Spanien) und Guadalajara (Mexiko) unter den Top 3. Die Konkurrenten aus Auckland, Brisbane, Taipeh, San Diego und Toronto schieden hingegen aus.

In ihrer Jahresversammlung diskutierten die internationalen FGG-Delegierten Ende Januar die Bewerbungen. München stach mit seiner inhaltlichen Qualität und der Unterstützung der Stadt, vieler Vereine und Volunteers hervor und sicherte sich so einen Platz im Spitzentrio. Nun muss bis zum 30. April ein 300 Seiten starkes Bid-Book produziert werden. Dem folgen mehrere Interviewrunden bei der FGG, bevor Anfang November die finale Präsentation und Abstimmung in Hong Kong stattfindet.

Alle Infos zur Münchner Bewerbung: www.gaygames2026munich.org