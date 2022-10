Gedenkmarsch am 20. Oktober

× Erweitern Grafik: Forum Queeres Archiv Bodendenkmal NS-Zeit

Seit vielen Jahren gedenkt die Community am 20. Oktober der ersten großen antihomosexuellen Razzia der Nationalsozialisten in München. Am 20. Oktober 1934 stürmten sie das als Homosexuellen-Treffpunkt bekannte Lokal "Schwarzfischer" an der Ecke Dultstraße/Oberanger. Seit 2017 ist an dieser Stelle eine Gedenkinstallation der Künstlerin Ulla von Brandenburg in den Gehweg eingelassen. Genau dort laden das Forum Queeres Archiv und die Rosa Liste in diesem Jahr gemeinsam mit dem queeren Jugendzentrum diversity zu einer Veranstaltung ein, die der homosexuellen/queeren Opfer des NS-Regimes gedenkt. Die Kundgebung beginnt an der Dultstraße/Ecke Oberanger. Nach den Redebeiträgen wird es einen Kerzenmarsch zum diversity Café in der Blumenstraße geben.

20.10., Denkmal für die in der NS-Zeit verfolgten Lesben und Schwulen, Dultstraße/Ecke Oberanger, 19:00 Uhr