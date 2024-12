Geschenktipps für Weihnachten

×

Wir wünschen dir eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Und hier sind ein paar Geschenktipps für dich zum christlichen Fest der Feste!

„Weihnachten mag ich klassisch. Stimmungsvolle Musik, gerne Chöre und Orchester, aber auch weihnachtliche Popmusik. Gefeiert wird mit der Familie, einem Glas Wein und natürlich einem Weihnachtsbaum – den ich mit meiner Schwester schmücke. Auch die Bescherung gehört dazu, da werde ich wieder zum Kind. (grinst). Das Essen ist traditionell: Würstchen und Kartoffelsalat!“, Mitch Bo, Model & Blogger

„Tom of Finland 2025 Calendar“: DAS ist doch mal ein Geschenk für dir liebe Menschen aus deinem Umfeld, oder? Oder gar für dich selbst? Weihnachten ist nah, das Jahr auch schon bald vorbei. Du musst also langsam an Geschenke denken ... Und mit den Werken von Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) kommst du zudem gut durchs Jahr 2025! Peachy Kings aus den USA lassen die legendäre und wegweisende, erotische und emanzipatorische Kunst des finnischen Künstlers einmal mehr aufleben und haben einen sexy Kalender gezaubert, den „Tom of Finland 2025 Calendar“. Erotische, nie peinliche Motive, die schwuler nicht sein könnten. Große Kunst eines großen Queers! Ein Teil des Erlöses geht an die wichtige Tom of Finland Foundation. Diese geht zurück auf Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland. Weltweit kennt, sammelt und benutzt #mensch seine erotischen, mitunter auch pornografischen Männerbilder. Tom ikonisierte den schnauzbärtigen Leder- oder auch Uniform-Kerl, er machte den Daddy auch in der Kunst begehrenswert. www.peachykings.com

Inspiriert wurde die 2024er-LUSH-Weihnachtskollektion vom Gedanken der Nächstenliebe: „Sie möchte ermutigen, eine Kultur der Freundlichkeit, des Gebens und der Gemeinschaft zu zelebrieren. Also lasst uns unseren Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zaubern, denn in jedem Geschenk findet sich ein wenig heilende Poesie und jedes Präsent hat einen positiven Einfluss auf unseren Planeten“, so das Team des (auch queeren) Unternehmens. Hier kannst du stöbern: www.lush.com/de/de/c/christmas

Schweizer für dich! Da ist er, der „Schweizer Bauernkalender – Boys 2025“! Hier bekommst du echte „Schwiizer“, denn: „Die abgebildeten Models im Schweizer Bauernkalender Boys müssen zwingend mit der schweizerischen Landwirtschaft in Verbindung stehen und in der Schweiz wohnhaft sein.“ So sind die Bedingungen, so ist es gut. Denn Models oder gar KI-Kunstwerke, die bekommt #mensch überall, Originale aus dem Alpenland nur hier. Den Kalender gibt es natürlich auch in einer Version mit Frauen, wir widmen uns aber an dieser Stelle der Männer-Ausgabe. Der hochwertige Kalender für 2025 erfreut mit erotischer Fotografie, die aber auch Lust macht, wieder einmal in der Natur umherzustreifen. Oder wieder in die schöne Schweiz zu reisen! Kurzum: ein sexy Wandschmuck, der dich kurz vom Alltag abschalten lässt. Für 2026 kann #mensch sich übrigens schon bewerben! www.bauernkalender.ch

