In Bayern gewählt: Gloria Gray und Uschi Unsinn

Das weiß-blaue Bayern wird nach den Kommunalwahlen etwas bunter: Mit Gloria Gray, die eine trans* Vergangenheit hat und der fränkischen Drag-Queen Uschi Unsinn werden die BürgerInnen des Freistaats künftig auch von zwei besonders auffälligen Abgeordneten aus der Regenbogen-Community vertreten.

Gloria Gray hatte bereits 2016 in ihrem Heimatort Zwiesel als parteilose Kandidatin für das Bürgermeisteramt kandidiert und erreichte mit gut 20% immerhin den dritten Platz. Bei den Kommunalwahlen am 15. März konnte sie endlich ein politisches Amt erobern: Auf der Liste der FDP wurde sie mit 13,7% der Stimmen in der Kreistag des niederbayerischen Regen gewählt.

In Nürnberg hat es Uwe Scherzer alias Polit-Drag Uschi Unsinn für Bündnis90/Die Grünen in den Nürnberger Stadtrat geschafft. Die "linksversiffte Berufsschwuchtel" (Uschi über Uschi) wurde von den WählerInnen von Platz 20 auf 14 nach vorn gehäufelt und hat, dank des hervorragenden Gesamtergebnisses ihrer Partei, einen Sitz in der fränkischen Metropole erobert.

Wir gratulieren Gloria und Uschi herzlich und sind sicher, dass sie Bayern bunter machen!