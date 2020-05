Gloria Glamour sattelte um

× Erweitern Foto: Selfie Gloria Glamour

Die gute Freundin und Mitarbeiterin von Olivia Jones aktivierte aufgrund der Corona-Pandemie altes Können und schafft Lebensfreude.

Was hat sich für dich geändert?

An dem Tag, als der Shutdown kam, war ich am Vorabend in Olivia Jones’ Showclub gewesen. Am nächsten Tag hätte ich einen Auftritt in der „KulturSchusterei“ in Barmstedt, Schleswig-Holstein gehabt. Auf einmal hieß es: Alles wird zugemacht. Ich war erst mal total geschockt, von jetzt auf gleich wurde alles abgesagt, mein Solo-Programm in der „KulturSchusterei“, mein Monatsengagement im „PARADIES Revue Theater“ in Nürnberg, meine Auftritte auf den AIDA Kreuzfahrtschiffen ... Geistesgegenwärtig habe ich sofort auf Facebook meine Merchandise-Artikel angeboten. Für den Übergang wollte ich den Zweig meiner Firma bedienen, der noch funktionierte. Ebenso gab es einen internationalen Livestream für „Get Your Guide“, für die ich auch schon für die weltweite Plakatkampagne als Model zur Verfügung stand.

Foto: gloriaglamour.com Gloria Glamour

Hat das denn funktioniert?

Ja, aber leider, leider gab es auch schnell zwei böse Kommentare von Leuten, die mir unterstellten, ich würde betteln. Daher habe ich das Posting wieder gelöscht. Ich bekam aber viel Zuspruch und dachte mir auch: Das sind tolle und hochwertige Produkte, die ich schon immer angeboten habe, meine CDs, Tassen und Kühlschrankmagneten, warum sollte ich das jetzt nicht mehr machen? Mittlerweile versende ich fast jeden Tag kleine Päckchen an Freunde und Fans.

Es ist ja nicht falsch, um Geld zu bitten.

Ich habe vollstes Verständnis für alle Künstler, die das machen. Ich mache das jetzt (noch) nicht. Bei den großen Firmen und großen Klubs bin ich ein etwas verwundert, dass die um Spenden bitten, aber da kenne ich die Hintergründe nicht, weiß nicht, was die investieren müssen ... Zur Not kann ich eine Zeit lang auf meine Rücklagen zurückgreifen, die sind ja für Notzeiten. Ich habe aber auch komplett umgesattelt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Gloria Glamour Gloria Glamour, Foto: travestie.paradies-cabaret.de

Worauf?

Ich bin ja gelernter Friseur. Jetzt bringe ich für meine Firma, die ich ohnehin schon immer „Gloria Glamour Entertainment und Beauty“ genannt habe, mit dem Fahrrad in Berlin Beautyprodukte, Make-up-Beratung und Typberatungen in die Haushalte. Das Ganze läuft jetzt seit Montag und die Nachfrage ist schon recht gut. Bei mir gibt es einen 24/7-Shop für die Schönheit!

Und wie geht es weiter mit der Travestie?

Als große Partnerin habe ich Olivia Jones, für die ich in Berlin die Kieztouren mache, und im Wechsel auch in Hamburg in Olivias Showclub auftrete. Mein Sommer ist eigentlich gut gefüllt ...

*Interview: Michael Rädel

www.gloriaglamour.com