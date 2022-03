Große Ehre für „Eiche“-Wirt

× Erweitern Foto: Bayerische Staatskanzlei Dietmar Holzapfel_Markus Söder

Es ist eine Ehrung, die nicht vielen Menschen in Bayern zuteil wird: Laut Landesverfassung dürfen nur 2.000 Menschen mit Bayerischen Verdienstorden im Freistaat leben. Einer dieser 2.000 ist jetzt Dietmar Holzapfel, Wirt des international bekannten Münchner Hotels/Restaurants/Badehauses „Deutsche Eiche“. Am 14. März wurde ihm die Ehrung durch Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder für seinen Einsatz für Menschenrechte, vor allem LGBTIQ*-Rechte, überreicht. „Die Verleihung ist auch ein Signal der Hoffnung in schwerer Zeit", so Söder. Alle 47 Preisträger stünden für ein modernes und karitatives Bayern. „Willkommen in diesem exklusiven Club! Engagement lohnt sich“, so der Ministerpräsident.

Für Dietmar Holzapfel und seinen Mann Josef Sattler ist die Ehrung ein Höhepunkt ihres jahrelangen Engagements gegen Intoleranz in der Kirche und Scheinheiligkeit in der Politik. „Wir haben lange unter anderem für die Einführung gleicher Rechte für Alle, insbesondere für die Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe sowie für die Einführung des Adoptionsrechtes für LGBTQ-Paare gekämpft", so Dietmar. Dafür ernten sie jetzt die Lorbeeren. Wir sagen: Kompliment und herzlichen Glückwunsch!

Übrigens: So ganz neu sind Ehrungen für die beiden nicht: Bereits 2016 wurde Dietmar Holzapfel mit dem Orden „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens" ausgezeichnet. Jetzt fehlt in seiner beeindruckenden Sammlung eigentlich nur noch das Bundesverdienstkreuz ...

www.deutsche-eiche.de