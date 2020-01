Tim Fischer: Die alten schönen Lieder

× Erweitern Foto: K. John Tim Fischer

Tim Fischer und sein Pianist Thomas Dörschel sind nach vielen Jahren endlich wieder gemeinsam auf der Bühne zu erleben und erlauben sich eine musikalische Rolle rückwärts.

Aus ihren Programmen „Na so was“, „Lieder eines armen Mädchens“ (Friedrich Hollaender), „Walzerdelirium“ und anderen fischen sie die schönsten Chanson-Perlen heraus und kreieren einen wilden Mix, der einmal mehr die Magie und Zeitlosigkeit dieser schönen Lieder unter Beweis stellt. In Haar werden sie in gewohnter Manier ihr Publikum begeistern und für einen wundervollen Abend sorgen.

„Wir hatten enorme Lust, das Alte neu zu entdecken und uns unseren Klassikern noch einmal völlig offen zu nähern, uns mit ihrer Form, ihren Figuren und ihrem historischen Kontext auseinanderzusetzen. Die Begegnung mit den Liedern wurde für uns zur großen Überraschung ob ihrer Aktualität und Emotionalität“,

sagt Tim Fischer selbst zu seinem Programm. Und es ist ein Programm, das man nicht verpassen sollte!

6.2., Tim Fischer, Kleines Theater Haar, Casinostr. 6, Haar, 19 Uhr, 089 890569810, www.kleinestheaterhaar.de