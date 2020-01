HEISS! Voguing in der Thalkirchner Straße

× Erweitern FOTO: LOVERS Party Lovers

Die Abendzeitung und der Bayerische Rundfunk berichteten bereits darüber und auch für uns besteht kein Zweifel daran, dass „Ball“ zu dem heissesten gehört, was München gerade zu bieten hat.

Die Veranstaltungsreihe des Kollektivs Lovers um den Künstler und Stylisten Lorand Lajos findet monatlich im Folks! Club statt. Inhaltlich steht man ganz in der Tradition der New Yorker Ballroom Kultur der 80er. Jeder ist willkommen und kann einen Abend lang sein, was er will – egal ob Diva, Filmstar oder Geschäftsmann.

31.1. und 28.2., BALL, Folks! Club, Thalkirchner Str. 2, München, www.facebook.com/LoversMunich