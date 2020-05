IDAHOBIT - München gedenkt digital

× Erweitern Foto: Safety-Aktionsgruppe/SAG IDAHOBIT Demo München

Am 17. Mai wird weltweit der "International Day Against Homo-, Bi- and Trans*Phobia" (IDAHOBIT) begangen. Normalerweise zieht zu diesem Anlass seit Jahren eine Demo durch das Münchner Glockenbachviertel. Das ist in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich, weshalb die Veranstalter von der Safety Aktionsgruppe (SAG) von Sub und Münchner Aids-Hilfe eine Online-Aktion erdacht haben. Auf deren Facebook-Seiten sind zur Zeit täglich neue Videos von Münchner LGBTI-Gruppen und Organsationen zu sehen sowie Beiträge zum queeren Leben in Bayern, Deutschland und der Welt. Informativ, unterhaltsam und immer spannend. Klickt euch rein: https://www.facebook.com/safetyaktionsgruppe/