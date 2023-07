INGOLSTADT VILLAGE: Eat, Drink, Shop, Repeat

Als Teil der renommierten The Bicester Collection nahm die Luxus-Shopping Destination Ingolstadt Village zum ersten Mal am CSD in München mit einem eigenen Wagen auf der Pride-Parade am 24. Juni teil.

Nur eine Stunde nördlich von der Landeshauptstadt München entfernt liegt Ingolstadt Village. Hier treffen Design und Kunst auf Mode und Kulinarik: Architektonisch weist das Village historische Bezüge zur Bayernmetropole auf und besticht durch die Schönheit der umliegenden hügeligen Landschaft. Mit 110 Boutiquen nationaler und internationaler Mode- und Lifestyle-Marken bietet Ingolstadt Village das ganze Jahr über ein exklusives Shopping-Erlebnis unter freiem Himmel – mit Nachlässen von bis zu 60 Prozent im Vergleich zum regulären Ladenpreis. Darüber hinaus finden im Le Salon regelmäßig Pop Up Events mit beliebten Designermarken statt.

Champager & Patisserie

Das Village verfügt über zahlreiche internationale Restaurants und Cafés, die zum Genießen während einer Shopping-Pause einladen. Das PICCOL A CUCINA überzeugt mit selbstgemachten italienischen Köstlichkeiten. Im Indochine genießen Gäste das Beste aus Südostasien - frische, authentische vietnamesische Speisen und Getränken sind ein Genuss für den Gaumen. Ein erfolgreicher Shopping-Tag lässt sich mit einem prickelnden Glas in der Champagner-Bar gut ausklingen. Bei der Bollicine & Co. Champagne Bar trifft Frankreich auf Italien mit der einzigartigen Kombination aus italienischem Culatello Schinken und Perlwein des ältesten noch aktiven Champagnerhauses aus Riems. Der erste deutsche Ladurée Salon de Thé begeistert mit höchster französischer Patisserie-Kunst. Zudem gibt es weitere außergewöhnlichen Food Pop-Ups, wie etwa die Oragnic Garden Eatery oder Servus Habibi die für ein vielfältiges kulinarische Erlebnis sorgen.

Für Gäste, die aus der Ferne shoppen möchten, bieten viele Boutiquen im Village Virtual Shopping an. Damit können Kunden via Online-Messaging einen individuellen Termin für ein virtuelles Beratungsgespräch mit einer Marke vereinbaren und ihre Einkäufe direkt nach Hause liefern lassen.

Elf Shopping-Destinationen

Ingolstadt Village gehört zur weltweit vertretenen The Bicester Collection. Mit elf unverwechselbaren Shopping-Destinationen, unter anderen in London, Paris, Shanghai, Mailand, Köln, Düsseldorf und Frankfurt beherbergt die Collection mehr als 1.300 elegante Boutiquen der begehrtesten Mode- und Lifestyle-Marken der Welt. The Bicester Collection steht für Freiheit und Akzeptanz. Die Villages sind Oasen, in denen jeder willkommen ist. Um diese Atmosphäre über die eignen Tore hinaus zu transportieren, möchte Ingolstadt Village als regionaler Partner die Stadt München unterstützen.

Basis für Kreativität

„Unser Ziel ist es, unsere Community weiter auszubauen und Menschen mit gemeinsamen Interessen zusammenzubringen. Die Teilnahme am CSD ist für uns eine Feier der Diversität und der Verbundenheit mit der LGBTQIA+- Community. Wir verstehen uns als Basis für Kreativität und möchten eine Plattform bieten, die über Mode hinausgeht“, so Michael Black, Creative Director der The Bicester Collection. „Während meiner 23-jährigen Tätigkeit im Unternehmen habe ich mich stets wohlgefühlt. Die herzliche Aufnahme und Akzeptanz haben mir auf meiner persönlichen Reise und Weiterentwicklung sehr geholfen."

