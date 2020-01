Jahresbericht – Abtei Bavaria: Umtriebige Schwestern

× Erweitern Foto: Mark Kamin Abtei Bavaria

Sie sind nicht nur bunt und fröhlich, sondern auch ungemein engagiert: Die „Abtei Bavaria zur Glückseligkeit des Südens“ hat soeben ihren Jahresbericht 2019 vorgelegt – und der kann sich sehen lassen.

Auf rund 100 Veranstaltungen waren die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz unterwegs und sammelten dabei ca. 6.000 Euro für gute Zwecke. Höhepunkte in ihrem Kalender waren die Verleihung der Bayerischen Ehrenamtskarte, das Pride-Opening in Barcelona, der Besuch des ersten CSD in Niederbayern sowie die Weihe der Schwestern Greta von Breitenbach und Ada Europa.

In der Münchner Abtei, die Missionen in Basel, Regensburg, Karlsruhe und Nürnberg unterhält, sind mittlerweile 14 Schwestern und Gardisten aktiv. Für das kommende Jahr steht die Anerkennung als gemeinnütziger Verein ganz oben auf der Agenda. Wir freuen uns über so viel Energie und wünschen ein glitzerndes 2020!