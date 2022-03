Kardinal Marx beim queeren Gottesdienst

× Erweitern Grafik: queerGottesdienst München QueerGottesdienst_Logo20Jahre

Seit März 2002 feiern queere Christ*innen einmal im Monat gemeinsam in München einen katholischen Gottesdienst. Was in den Anfängen noch ein Wagnis war, ist heute dank der Kontinuität des queerGottesdienst München fester Bestandteil im kirchlichen Leben der bayerischen Landeshauptstadt. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 13. März mit einem Festgottesdienst mit musikalischer Begleitung des Regenbogenchores gebührend begangen. Zum diesem Anlass hat sich auch Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, angekündigt. Er wird auch im Anschluss beim Empfang anwesend sein und als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Sonntag, 13.3., 18:30 Uhr, Kirche St. Paul an der Theresienwiese, www.queergd.de