Kriminaltango mit Megy B.

DINNER FOR ONE: Was geschah wirklich? Eine musikalische Krimi-Show

Unter der Regie von Peter Fabers glänzen Marc Rudolf aka Dragqueen Megy B. und Henry Nandzik als schrullige alte Lady und geselliger Butler. Doch der (Silvester-)Klassiker wird hier ein wenig anders inszeniert …

Zwar wird der 90. Geburtstag der rüstigen Dame gefeiert, doch es wird kriminell, nicht versoffen! Und so findet sich „Miss Sophie“ am 18. Oktober ab 20 Uhr bei „DINNER FOR ONE – Was geschah wirklich? Eine musikalische Krimi-Show“ in einem Krimi wieder, der für uns höchst amüsant daherkommt.

18.10., „DINNER FOR ONE – Was geschah wirklich? Eine musikalische Krimi-Show“, Iberl Bühne im Augustiner Stammhaus, Herzogspitalstraße 6, München, 20 Uhr, www.iberlbuehne.de