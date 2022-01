Künstler und Talente gesucht!

× Erweitern Foto: Kunstbehandlung Kunstbehandlung open call

Das Sujet „The Male Figure“ steht seit 2011 im Zentrum einer jährlichen, international beachteten Gruppenausstellung in der Kunstbehandlung im Münchner Glockenbachviertel. Zum Konzept gehört, dass sich zu bekannten Künstlern der Galerie immer wieder Talente gesellen und damit neue Sichtweisen auf dieses Teilgebiet der figurativen Kunstwelt bei einem sehr diversen Publikum ermöglicht werden. Die Annäherung an das „Männliche“ erfolgt künstlerisch sehr individuell, persönlich, oftmals kritisch, aber bisweilen auch humorvoll. Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen zeigen eine große Vielfalt an Arbeitstechniken und Stilen, darunter Akt- und Porträtmalerei, Studien, Pop Art, Abstraktion und Fotorealismus.

Für die Ausstellung 2022 lädt die Galerie zwei Künstler*innen ein, sich an der Gruppenausstellung mit bis zu fünf Werken zu beteiligen. Eingereicht werden können Arbeiten, die auf das Thema „The Male Figure“ Bezug nehmen und mit den Darstellungsformen der bildenden Kunst experimentieren. Noch bis 17. Februar 2022 sind Einreichungen möglich.

www.kunstbehandlung.de