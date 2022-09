Kunstpreis für Cosy Piéro

× Erweitern Foto: Forum queeres Archiv Cosy Piero_Philipp Gufler

Große Ehre für Cosy Pièro: Die Münchner Künstlerin wird für ihr außerordentliches Engagement und ihre besonderen Verdienste im Bereich Bildende Kunst mit dem Kunstpreis der Landeshauptstadt 2022 ausgezeichnet. Der Preis, dotiert mit 10.000 Euro, würdigt die Leistung einer einflussreichen Künstlerin und Person, die nie die institutionelle Beachtung erhalten hat, die sie verdient. Und das kann man bei der 85-Jährigen wahrlich behaupten: Zu ihrem Werk zählen Zeichnungen, Malerei, Skulpturen und Installationen sowie Videoarbeiten und Performances. Ihre Kunst findet sich im Stadtbild unter anderem im U-Bahnhof Brudermühlstraße, für den Cosy Pièro eine großformatige Skulptur realisiert hat.

„Bei Cosy“ war eine der ersten queeren Bars Münchens

Mehr noch: Die gebürtige Kölnerin, die seit den 1960-er Jahren in München lebt und arbeitet, untenham auch einen Ausflug in die Gastronomie und eröffnete die 1982 die Bar "Bei Cosy" in der Baaderstraße, wo sie bis 1982 eine vorher nie dagewesene Mischung von heterosexuellen, lesbischen, schwulen, transsexuellen und queeren Menschen und Künstler*innen zusammenbrachte.

Der Kunstpreis der Landeshauptstadt München wird alle drei Jahre für das herausragende Gesamtwerk von Künstlerinnen und Künstlern (bzw. Teams) verliehen, die in München oder der Region München leben bzw. eine enge Verbindung zu München als Ort ihres Schaffens haben.

Cosy, wir gratulieren von Herzen!