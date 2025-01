La Vie en Rose

2025 wäre die kleine, große Diva 110 Jahre alt geworden. Édith Piaf gilt bis heute als die weltweit größte und erfolgreichste französischsprachige Sängerin aller Zeiten. Zum Jubiläum geht eine Tribute-Show auf große Tour und macht am 24. Februar Halt im Deutschen Theater.

× Erweitern Foto: Xiu

Dabei führt die Geschichte der größten Stimme Frankreichs von den Straßen des Montmartre bis in den berühmten Konzertsaal Olympia. Piafs zeitlose Chansons werden von der französischen Sängerin (und Comedienne!) Nathalie Lermitte in einem außergewöhnlichen neuen Bühnenbild präsentiert. Mit über 1000 Aufführungen in mehr als 50 Ländern und einer Million Zuschauern ist die von Gil Marsalla konzipierte und inszenierte Tribute-Show ein riesiger internationaler Erfolg, der auch Piafs Familie und Freunde begeisterte: „Die schönste Hommage, die je über Édith Piafs Karriere produziert wurde“, so war aus deren Kreisen zu hören. Erlebt „Ein Leben in rosarot“!

24.2., Deutsches Theater, Schwanthalerstr. 11, 20 Uhr, deutsches-theater.de