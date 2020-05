Lang lebe die Weißwurst!

× Erweitern Foto: Café Nil Weißwurst-Christl_Maikönigin 2020

In diesem Jahr konnte es bekanntlich kein Straßenfest zu Ehren der "Seligen Münchner Maikönigin" geben. Doch auf die Wahl einer neuen, schrillen Repräsentantin des Glockenbachviertels wollten die Veranstalter nicht verzichten: „Gerade jetzt braucht es positive und bunte Signale“, meinte Initiator Günter Kastner und verlegte die Wahl kurzerhand ins Internet. So präsentierten sich acht Kandidatinnen per Videobotschaft und persönlichem Statement auf der Homepage des Mitveranstalters Café Nil und mobilisierten viele Tausend Fans und Freunde, ihre Stimme abzugeben.

Das Finale der besten Drei bestritten dann bekannte Gesichter: Tiffy Tölle und Daphny Ryan waren bereits im letzten Jahr vorn dabei und die Weißwurst Christl hatte 2013 sogar schon einmal den Titel errungen. Doch das ihr war offenbar nicht genug: Als Corona-Christl mit Atemschutzmaske setzte sie heuer nochmals alle Hebel in Bewegung, um den Thron zu erobern – mit Erfolg! Am Abend des 30 April wurde sie zur neuen Regentin des Glockenbachviertels ausgerufen und in einer Online-Zeremonie gekrönt. Wir gratulieren und verneigen uns vor so viel Eleganz!