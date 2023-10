MINGA: „Lange Nacht der Münchner Museen“

Mitte Oktober glänzt Bayerns Metropole München mit einer Fülle an zum Teil international populärer Kultur.

Die „Lange Nacht der Münchner Museen“ schickt sich am 14. Oktober an, den goldenen Herbst zum Kulturhöhepunkt des Jahres zu machen. Auch die queere Geschichte Münchens wird thematisiert, zudem kann #mensch tief eintauchen in eine sonst nicht so erlebbare Welt abseits der gängigen Tourist*innenpfade.