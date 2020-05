Diversity-Tag: Mehr queere Lektüre

× Erweitern Foto: Münchner Stadtbibliothek Reading Hands

Am 26. Mai wird zum achten Mal der Deutsche Diversity-Tag gefeiert. Die Münchner Stadtbibliothek feiern mit und startet bis Ende Juni auf ihrem Blog verschiedene Aktionen zum Thema Diversität.

"Die Gesellschaft ist bunt und besteht aus Männern, Frauen und Kindern; alten und jungen Menschen; aus Weißen und People of Color; aus Personen mit und ohne Migrationsbiografie; aus Menschen mit und ohne körperlicher oder geistiger Einschränkung sowie aus Personen mit verschiedenen sexuellen Identitäten", so schreibt die Stadtbibliothek auf ihrer Website. "Sie alle wollen wir auch in den Büchern in unserem Bestand abbilden."

Deshalb möchte sie von euch wissen: Welche Bücher, in denen Vielfalt abgebildet wird, habt ihr gelesen, welche Held*innen haben euch besonders beeindruckt, mit welchen Geschichten könnt ihr euch identifizieren, wo werden alternative Familien- und Lebenskonzepte abgebildet und wo wird Menschen eine Stimme gegeben, die in der Gesellschaft und in der Literatur oft überhört werden?

Schickt bis zum 20. Juni eure Tipps mit einer kurzen Beschreibung, warum das von dir vorgeschlagene Buch Vielfalt abbildet und was es besonders macht. Der Tipp wird in diesem Blog veröffentlicht und – falls das Buch nicht bereits im Bestand ist – beschafft.

Schickt eure Tipps an: stb.web@muenchen.de

Den Blog findet ihr hier: blog.muenchner-stadtbibliothek.de