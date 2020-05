× Erweitern Grafik: Lizzy Mödl/Frank Zuber Lesbian Visibility_Muenchen

„Lesbisch zu sein ist, was es ist - lasst es uns sichtbar machen!“ Das sagt der Wiener Wolfgang Wilhelm, Kurator der Fotoausstellung „Lesbian Visibility“, in der internationale Beiträge für mehr lesbische Sichtbarkeit dokumentiert werden. Ob die Ampelmänner und -frauen in Wien, das Brautpaar Klara und Masa aus Ljubljana oder die Aktivistinnengruppe aus Brüssel: Sie alle zeigen, dass der Kampf lesbischer Frauen gegen Diskriminierung noch lange nicht vorbei ist und dass das RCN seinen Beitrag zu ihrer Sichtbarkeit leisten will.

Auch München ist Teil dieses Netzwerks und hat einen Beitrag eingereicht: Es ist eine Collage aus Fotos der Einweihung des „LEZ - lesbisches und queeres Zentrum“ in München. Das Zentrum eröffnet im Herbst und bietet neue Möglichkeiten für Vernetzung, Kultur, Politik und Community.

Die Ausstellung ist als PDF downloadbar auf der Website des Rainbow Cities Network:

www.rainbowcities.com