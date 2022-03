CSD-Motto: LESS ME, MORE WE

× Erweitern Foto: Frank Zuber CSD Muenchen-Motto2022

Das Motto des Münchner CSD 2022 ist gewählt: Gerade gaben die Veranstalter_innen den Sieger aus den 37 Vorschlägen, die aus der ganzen Community kamen, bekannt. Der Munich Pride findet unter dem Motto "LESS ME, MORE WE" statt. Über 1100 Menschen hatten abgestimmt und den Vorschlag des Drag-Duos Robin Ring und Sabine Maultäschle zum Sieger gekürt.

„Lasst uns gemeinsam für unsere Gleichberechtigung kämpfen, alle Schwulen, Lesben, Bisexuellen, trans*, inter*, nonbinäre Menschen, alle Fetischleute, alle aromantischen, alle queeren, alle genderfluid Menschen, alle, die von Diskriminierung betroffen sind, alle, die sich marginalisiert fühlen, alle, die sich nicht gesehen fühlen - in Deutschland, in Europa und in der Welt", so Robin Ring.

Die TOP 4 der Online-Abstimmung:

01 – LESS ME, MORE WE

Einsendende: Sabine Maultäschle und Robin Ring

02 – Jede*r anders – alle gleich

Einsendende: MLC – Münchner Löwen Club e.V.

03 – Auf dem Regenbogen haben alle Platz

Einsendende: Münchenstift

04 – We are pride – Side by side

Einsendende: Team Café Regenbogen der MüAH

www.csdmuenchen.de