LGBTIQ*-Wohnprojekt rückt näher

An der Radlkoferstraße entsteht zur Zeit ein Neubau, in dem vor allem ältere lesbischen Frauen, schwule Männern sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen wohnen sollen – aktiv, diskriminierungsfrei uns bedürfnisgerecht. Am 24. März unterzeichneten Dr. Tobias Oliveira Weismantel (Münchner Aids-Hilfe), Christian Amlong (GWG) und Siegfried Benker (Münchenstift) den Mietvertrag und machten somit einen entscheidenden Schritt zur Verwirklichung des Projekts "Wohnen unterm Regenbogen" (siehe Bild).

Die Münchenstift GmbH wird für „Wohnen unterm Regenbogen“ sowohl das pflege- und betreuungsspezifische Angebot sicherstellen als auch die Verwaltung der Mietangelegenheiten übernehmen. Auch die Münchner Aids-Hilfe (MüAH) ist mit von der Partie: Ihre Beratungsstelle rosaAlter wird dort ein Büro beziehen. So kann garantiert werden, dass den Mieter_innen für alle Angelegenheiten des alltäglichen Lebens ein_e Ansprechpartner_in zur Verfügung steht. Außerdem hat die MüAH ein Vorschlagsrecht zur Belegung der Wohnungen.

„Eine großartige Perspektive für queere Senior_innen in München!“

Bürgermeisterin Verena Dietl betont: „Unsere städtischen Gesellschaften leisten einen unverzichtbaren Beitrag fürs Wohnen in allen Lebenslagen, den die Landeshauptstadt gerne finanziell unterstützt. Mit dieser Kooperation zeigen wir, dass wir alle Münchnerinnen und Münchner im Blick haben.“ Auch Dr. Tobias Oliveira Weismantel, neuer Geschäftsführer der Münchner Aids-Hilfe, sieht dem rundum positiv entgegen: "Unser Bereich rosaAlter ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der LGBTIQ*-Community. Durch die bewährte Partnerschaft mit der MÜNCHENSTIFT GmbH eröffnen wir mit diesem Wohnprojekt eine großartige Perspektive für queere Senior*innen in München."

Da das Projekt durch die Landeshauptstadt München bezuschusst wird, müssen alle zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner einen eindeutigen Bezug zu München vorweisen. Mit der Fertigstellung ist 2023 zu rechnen.