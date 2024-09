LolliPop – Aschaffenburg

× Erweitern Foto: Diamond FabienneDiamond Fabienne Diamond

Es ist einer der Hotspots der Aschaffenburger Szene: Mit erstklassigen und bekannten DJs, tollen Shows und Hostings, sowie sensationellen Gästen wird in unregelmäßiger Folge das Cloud Seven zum Überkochen gebracht. Die nächste Party gibt es am 28. September: Das Hosting übernimmt Szenequeen Number One Fabienne Diamond (denn was wäre eine Party in Aschaffenburg ohne sie?) und die Beats kommen von Robin D‘Show.

× Erweitern Foto: overline.tv RobinDShow Robin D’Show

Als erste Drag-Slam-Online-Gewinnerin ever und Siegerin des Drag Slam Allstars, hat sie ihr Können bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Egal welche Bühne, sie bringt sie mit Leidenschaft zum Beben. Jetzt legt sie auch noch die besten Pop- und Housebeats auf.

28.9., Cloud Seven, Würzburger Str. 126, Aschaffenburg, 22 Uhr, www.instagram.com/lollipop_ab/