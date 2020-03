Lovepop und PinKKlub

× Erweitern Foto: M. Rädel DJNK

Das queere Partyvergnügen Lovepop wird im März zum ersten Mal von DJNK aus Berlin aus Chantals legendärem House of Shame und dem Schwuz beschallt. „Ich spiele am liebsten Pop, R ’n’ B und Dance in einem Mix, der die Leute auf die Tanzfläche zieht, und der in der Vielseitigkeit der Musik verbindet – glücklich sollen sie sein“, verrät der Wahlberliner, der seit 2017 als DJ die Tanzflächen mit seiner Musikauswahl füllt. Unterstützung kommt von Resident DJ NT. Für die Bootylicious geht DJ NiciNation an den Start, bekannt von der Pink Inc. Hamburg.

× Erweitern Foto: lovepop.info Lovepop Nicination DJane Nicination

Nach längerer Pause geht es zwei Wochen später endlich wieder in Augsburgs wohl nobelsten Klub zurück. Der KKlub wird pink und auf zwei Tanzflächen sorgen DJane Käry (Pink Lake, L-Beach) mit aktuellen Songs aus den Charts und den queeren Hits der letzten Jahre sowie DJ Mario mit 1980er-Oldschoool-Pop, Rock und anderen tanzbaren Klangtonerzeugnissen für Stimmung.

7.3., Lovepop vs. Bootylicious, Neue Kantine, Augsburg, Halderstr. 1, 23 Uhr

21.3., PinKKlub, KKlub, Augsburg, Gögginger Str. 10, 23 Uhr, www.lovepop.info