LSBTIQ*- Rechte in der Arbeitswelt

„Von der Staatsregierung werden die dringenden und zahlreichen Handlungsnotwendigkeiten für die Verbesserung der Lage von queeren Menschen in beruflichen Kontexten Bayerns nicht angemessen bearbeitet“, so die queerpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, Tessa Ganserer. „Und das, obwohl in zahlreichen Studien benachteiligende Bedingungen für queere Menschen festgestellt werden!“ Aus diesem Grund möchte sie mit Expertinnen und Experten über die Situation von queeren Menschen in der Arbeistwelt diskutieren, unter anderem werden dazu neue Erkenntnisse der Studie „Out im Office?!“ präsentiert. Außerdem soll mit Vertreterinnen aus Wirtschaft und Gewerkschaft erörtert werden, wie Diversität in der Wirtschaft gelingen kann, welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen gilt und was schon erreicht worden ist.

Dienstag, 19. Janaur 18 bis 19:30 Uhr

Einwahllink: https://register.gotowebinar.com/register/1983243410014141708