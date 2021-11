Widerstand, Heilung, Unterstützung – KUNST

× Erweitern Foto: Inesio Samuel Inesio Samuel gewann in der Kategorie Unterstützung

Foto: M. Rädel LUSH LUSH macht sich auch immer gegen Tierversuche stark

Eine queere Wanderausstellung macht ab dem 16. November in München Station.

„All Out, eine globale Bewegung für LGBTIQ*-Rechte, startete am 17. Mai 2021 gemeinsam mit MTV den internationalen All Out-Photo Award. Inspiriert durch das Thema des diesjährigen IDAHOBIT – Together: Widerstand, Heilung, Unterstützung – zeigen die Fotografien , wie LGBTIQ*-Menschen, ihre Communitys und Verbündeten Angriffen und Diskriminierungen, während der Pandemie, widerstehen, sich in diesen schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützen und gemeinsam heilen“, verrät das Team der LGBTIQ*-Kunstaktion.

Nach der Auftaktveranstaltung am New Yorker Times Square und Ausstellungen in Kopenhagen und Liverpool stellt die Lush Filiale in der Kaufingers Straße 10, am Marienplatz, ihre zweite Etage, vom 17. November bis zum 4. Dezember 2021, kostenlos zur Verfügung. Die Ausstellung ist jeweils von 10 bis 20 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist frei. www.lush.com