München öffnet die Bars

Trotz ansteigender Corona-Zahlen lockert die Bayerische Staatsregierung die Regeln für die Gastronomie. Ab kommenden Samstag dürfen Schankwirtschaften wieder öffnen, jedoch nur unter strengen Auflagen: So muss jeder Gast registriert sein, einen festen Sitzplatz haben und natürlich weiterhin die Maskenpflicht berücksichtigen. Gerade für Kneipen, die vom legeren Umgang der Gäste leben, starker Tobak. Hinzu kommt: Die Lockerung gelte nur so lange, wie sich das Infektionsgeschehen als stabil erweise, so Söder. Somit dürfte auch der Druck auf die fünf Outdoor-Party-Hotspots Münchens (wie z.B. den Gärtnerplatz) nachlassen, in dessen Nähe seit letzter Woche ein Alkoholverbot gilt.

Während die Bars also ein wenig aufatmen können, gibt es für die Clubs der Stadt weiterhin keine Perspektive. Sie gelten immer noch als "Infektionsbomben" und bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen.