Online-Voting: Maiköniginnen gesucht!

× Erweitern Grafik: Frank Zuber Maikoenigin 2020_Berwerbungen

"Liebe, Hoffnung, Optimismus – wir haben uns entschieden, gerade in dieser belastenden Krisensituation, auch für 2020 eine Maikönigin zu suchen und mit euren Stimmen bei einer Online-Wahl zu finden!" Das ist die Botschaft, die die beiden "Maiköniginnen-Chefs" Günter Kastner und Sebastian Roos zum 15-jährigen Jubiläum des schrägen Szene-Events an die Fans und die Münchner Community senden. Trotz Corona-Krise soll am Abend des 30. April eine neue Maikönigin gekürt werden - diesmal eben im Internet!

"We need a new Queen – now more than ever!"

In einem ersten Schritt werden bis 1. April schrille, glamouröse, sexy oder sonstwie Kandidatinnen gesucht. Wer mitmachen möchte, muss nicht mal einen Fummel tragen, aber eine Königin im Herzen sein! Sendet eine kurze Bewerbungs-Email mit Namen und Telefonnummer an: mkw2020@cafenil.com. Das Team meldet sich umgehend mit den erforderlichen Details für die Bewerbung.

Nach dem 1. April wird die Seite www.cafenil.com/maikoenigin für das Publikumsvoting scharfgeschaltet.

Aktuelle Infos gibt es auch auf der Facebook-Seite Selige Münchner Maikönigin