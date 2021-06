Mein Mann ist die Schönste

× Erweitern Foto: Fools Theater Mein Mann ist die Schoenste

Der Autor Pierre Badin erzählt in seinem turbulenten und geistreichen Stück Szenen einer ebenso spektakulären wie schrägen Ehe am Hofe des Sonnenkönigs zwischen Philippe von Orléans, Bruder des Sonnenkönigis Ludwig XIV., und der bayerischen Prinzessin Liselotte von der Pfalz. Sie, eine bodenständige Fürstentochter, die sich im dekadenten Versailles einleben muss – er, ein selbstverliebter Prinz, der sein Herz lieber an Affären verschenkt als an seine Gemahlin. Doch obwohl Philippe seine Homosexualität offen auslebt und auch sein Geld in Liebhaber statt in Liselotte investiert, hält die ungeiche Ehe 30 Jahre. Denn zumindest in einer Sache sind sich die beiden einig: Sie wäre der bessere Mann, er die bessere Frau.

In seinen intelligenten und vielschichtigen Dialogen gelingt es dem Autor, das Leben am Hofe von Versailles in einer Fülle von elegant-deftiger Details zum Leben zu erwecken. Melanie Renz und Christophe Vetter spielen unter der Regie von Julia Dippel.

Zu sehen ab 26. Juni (mehrere Termine) im Fools-Theater Holzkirchen, www.kultur-im-oberbraeu.de sowie am Donnerstag, 5.8., Pasinger Fabrik, 19:00 Uhr, www.pasinger-fabrik.de