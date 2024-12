Minga kann Avantgarde

× Erweitern Layton Lachman

Expand Invernomuto: „Triton study for the device’s brand identity“

Ende Januar hast du die Chance in der Prinzregentenstraße im renommierten Haus der Kunst bei „ECHOES. Plot Twist“ in absolut andere Sphären einzutauchen.

Denn hier wird vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2025 in der jährlichen Gruppenausstellung ECHOES avantgardistische Kunst unterschiedlichster Genres, etwa Performance und Tanz und Musik, von Größen wie Hanne Lippard & Laurel Halo, Invernomuto, Layton Lachman, Lucy Liyou, Pavel Milyakov & Martyna Basta und Pussy Riot gezeigt – kuratiert von Sarah Theurer, Sarah Miles und Marlene Mützel. Die zentrale Frage dabei ist: Was Leben und Lebendigkeit bedeuten in unserer zunehmend digitalisierten Welt eigentlich (noch) bedeuten.

30.1. – 2.2.2025, „ECHOES. Plot Twist“, Westgalerie im Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, München, hausderkunst.de

