„Minga“, Stadt der Musik

Das Rainbow Sound Orchestra Munich freut sich auf die LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen! Eingeladen wird passend zum Herbst zum „Autumn Rainbow“-Konzert.

Geplant ist das queere (Klassik-)Konzert für den 22. Oktober in der Himmelfahrtskirche München-Sendling in der Kidlerstraße 15 in der bayerischen Landeshauptstadt.