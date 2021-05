Der MLC macht Show für Deutschland

× Erweitern Foto: MLC Robin and the Lion Tails

Sie heißen „Robin and the Lion Tails" und vertreten Deutschland beim World Fetish Show Contest, der am 15. Mai ab 21 Uhr online zu sehen ist. Die vier Jungs um die Dragqueen Robin Ring kommen aus dem Münchner Löwen Club (MLC) und stachen mit ihrer Bewerbung fünf andere deutsche Kandidaten aus. Somit ist ihre Show der schwarz-rot-goldene Beitrag bei dieser ganz besonderen Version des Eurovision Song Contest.

Ins Leben gerufen wurde der World Fetish Show Contest 2020 von der Spanischen Leder- und Fetisch-Community (SLFC), die damit einen augenzwinkernden Beitrag im Kampf gegen die Corona-Depression leisten wollte. In diesem Jahr nehmen Kandidaten aus 25 Ländern teil, die einen Beitrag aus der 68-jährigen Geschichte des berühmten europäischen Gesangswettbewerbs präsentieren – natürlich in ihrem ganz eigenen Fetisch-Style!

Das Voting funktioniert über die Telegram-App, zu sehen ist die Live-Übertragung ab 21 Uhr auf dem Youtube-Kanal des SLFC: www.youtube.com/channel/UCUHhMY2OFASOFJeR7B0gEMQ

Wir drücken „Robin and the Lion Tails" die Daumen!