stark-bier-fest abgesagt

So richtig überraschend ist es nicht, zumindest für die Fetisch-Community ist es aber dennoch eine traurige Nachricht: Auch 2022 wird es das „stark-bier-fest“ des Münchner Löwen Clubs (MLC) nicht geben. „Wir haben mit der Absage möglichst lange gewartet", heißt es in einer Erklärung des MLC-Vorstands. „Jedoch ist für eine Veranstaltung dieser Größenordnung, die einen entsprechenden Vorlauf für die Planung und Organisation benötigt, die erforderliche Besserung noch nicht in Sicht." Daher kann das beliebte Fetischtreffen, bei dem seit 2004 auch der Bavarian Mister Leather gewählt wird, auch heuer nicht stattfinden. Immerhin wird geprüft, ob die Mister-Wahl nicht zu einem späteren Zeitpunkt separat durchgeführt werden kann. Der amtierende Titelträger Benji Waters wird solange im Amt bleiben.

Unabhängig vom MLC Starkbierfest muss auch die Clublocation UnderGround weiterhin geschlossen bleiben. „Wir sind bereit für ein Re-Opening, sobald das Pandemiegeschehen und die behördlichen Verordnungen dies zulassen", so der Vorstand.

www.mlc-munich.de