Münchner CSD abgesagt

Am Nachmittag des 15. April untersagte die Bundesregierung alle Großveranstaltungen bis zum 31. August. Das betrifft auch den Münchner CSD inklusive der Pride Week (4.-12. Juli), den die Veranstalter daraufhin am Abend absagten. "Wir werden den Münchner CSD am 11./12. Juli in Teilen virtuell durchführen", so die CSD GmbH. "Eine Verschiebung ist nicht angedacht."

Auch das Hans-Sachs-Straßenfest entfällt

Nachdem schon die "Wahl zur seligen Münchner Maikönigin" am 30.4. ins Internet verlegt wurde, wurde das Maibaumfest tags darauf am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz komplett abgesagt. Auch weitere, sommerliche Highlights der queeren Partykultur wie die "Magic Bar Tour" oder das "Hans-Sachs-Straßenfest", beides Veranstaltungen des schwulen Zentrums Sub, werden in diesem Jahr ausfallen müssen. Ob eine Demo zum IDAHOBIT am 17. Mai durch das Viertel ziehen wird, ist zur Zeit noch unklar.