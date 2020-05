München feiert alternativen CSD

× Erweitern Foto: CSD München Ampelmännchen_München

Grünes Licht für den Münchner CSD, trotz Corona! Obwohl Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten wurden, stand schon sehr bald fest, dass der queere Höhepunkt des Jahres nicht komplett abgesagt werden soll. „Gerade in diesen Zeiten, da uns von Rechts starker Gegenwind ins Haus weht, müssen wir um unsere Sichtbarkeit kämpfen“, so CSD-Sprecherin Julia Bomsdorf. Darum klingt beim CSD München 2020 alles vertraut und wird doch anders als sonst, nämlich in weiten Teilen virtuell.

Und so soll der Münchner CSD 2020 aussehen:

• In der PrideWeek, die am 4. Juli beginnt, sollen Münchner LGBTIQ*-Organisationenmit ihre Veranstaltungen nach wie vor gestalten – analog wie digital.

• Die PolitParade findet virtuell im Netz statt. Wer sich dafür anmeldet, kann sich und seine Forderungen vorstellen und ein 30- bis 60-sekündiges Video hochladen, das einmal auf der CSD-Website sowie am 11. Juli, dem CSD-Samstag, während des Live-Streams gezeigt wird. Dieser Live-Stream ist der Höhepunkt der PrideWeek und wird aus dem neuen, lesbisch-queeren Zentrum LeZ am 11. Juli als eine Mischung von Straßenfest und Bühnen-Show gesendet. Einen ganzen Tag lang strahlt das CSD-Team von dort ein Programm ins Netz aus, das mit Grußworten beginnt und abends im Club endet. Dazwischen ist viel Platz für Musik, Talks, Filme, Reden und Diskussionen. Wer dabei sein möchte, meldet sich an unter: csdmuenchen.de/mitmachen.

• Parallel plant der CSD in enger Abstimmung mit den Behörden eine (dezentrale) Demonstration in der Innenstadt. Das Konzept dafür steht, harrt aber noch der Genehmigung durch das Kreisverwaltungsreferat und die Polizei.

• Am Rathaus und am Marienplatz werden außerdem Regenbogenfahnen wehen. Die Trambahnen und Busse der Stadt schmücken sich mit ihnen, ja sogar einzelne Zebrastreifen werden in der PrideWeek in den bunten Farben erstrahlen.

• Nicht zuletzt: Der Munich Pride steht finanziell vor großen Schwierigkeiten. Deshalb haben die Macherinnen und Macher eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Start Next geplant, einmal um die Veranstaltungen 2020 stemmen zu können, zum anderen aber Organisation und Infrastruktur des CSD München für die Zukunft zu sichern. Am Mittwoch, 3. Juni, beginnt die Aktion.

Alle Infos: www.csdmuenchen.de