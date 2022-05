„München leuchtet“ für Manfred Krischer

× Erweitern Foto: Stefan Rumpf Manfred Krischer_Katrin Habenschaden

Es ist eine großartige Ehrung für ein bemerkenswertes Lebenswerk: Am 30. April wurde Szene-Gastronom Manfred Krischer (82) mit der Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Bronze ausgezeichnet. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden überreichte Manfred die Auszeichnung im Rathaus. „Manfred Krischer hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Gäste. Dies ging immer weit über seine Rolle als Wirt hinaus", so Habenschaden. „Mit seinem ganzen vielseitigen, lebenslangen Engagement hat er sich nicht nur hohes Ansehen und Wertschätzung in der schwulen Community Münchens erworben, sondern auch unschätzbare Verdienste für eine vielfältige und tolerante Stadtgesellschaft und ein für alle Bevölkerungsgruppen lebenswertes München.“

Und in der Tat: Das Café Nil im Herzen des Glockenbachviertels ist als Szene-Treff weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. Genauso wie sein Gründer und langjähriger Wirt Manfred Krischer, der seit den 1970er-Jahren mehree schwule Lokale sowie die bekannte Türkensauna in der Landeshauptstadt betrieb. Als Institution der Münchner LGBTIQ*-Community unterstützt er bis heute die Community und ist noch oft im Café Nil zu sehen, das er vor 33 Jahren gründete.

Wir gratulieren herzlich!

