Münchener Aids-Konzert abgesagt

Das diesjährige Münchener Aids-Konzert des Münchener Kammer-Orchester (MKO) muss ausfallen. Die Gründe liegen auf der Hand: Durch die Corona-Pandemie ist die umfangreiche Vorplanung einfach nicht mehr gesichert. KünstlerInnen müssen eingeflogen, Proben abgehalten, Preise für die Tombola akquiriert werden und vieles mehr. Dazu kommt die Unsicherheit, ob das Konzert aus behördlichen Gründen überhaupt am 7. Mai schon wieder stattfinden dürfte. All das bewog Orchesterchef Florian Ganslmeier zur Absage.

Dennoch sollen Spenden für die Aids-Hilfe zusammenkommen

Nicht nur für KulturfreundInnen, auch für die Münchner Aids-Hilfe (MüAH) bedeutet diese Absage einen herben Verlust. Denn der Erlös des Abends kommt seit 13 Jahren Projekten zugute, die von der MüAH aus Eigenmitteln finanziert werden und für die man mit der Spende des MKO fest gerechnet hatte. In diesem Jahr sollte das Geld in technische Geräte für das Sozialrestaurant "Café Regenbogen" fließen, um den Betrieb, der ausbildet und zahlreiche Menschen auf den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zurückführt, aufrecht erhalten zu können. "Trotzdem möchten wir etwas tun, um die Münchner Aids-Hilfe auch in diesem Jahr zu unterstützen", so Gansmeier. "Schließlich haben wir es bei den HIV-Positiven mit einer auch in der Corona-Krise betroffenen Risikogruppe zu tun, was auch die Aids-Hilfe vor neue Herausforderungen stellen wird. Deshalb rufen wir im Namen aller Beteiligten dazu auf, für die Aids-Hilfe zu spenden."

Auch MüAH-Geschäftsführer Thomas Niederbühl ist von der Absage enttäuscht: "Wir können natürlich die Beweggründe des MKO völlig nachvollziehen. Dennoch ist das Aids-Konzert eine unserer wichtigsten Benefiz-Veranstaltungen und so hoffen wir, dass die Gäste in diesem Jahr für unser Café Regenbogen spenden oder auf eine Rückerstattung des Ticketpreises verzichten."

Das nächste Münchener Aids-Konzert wird am 22. April 2021 stattfinden.

Alles zur Absage, den Möglichkeiten der Erstattung und Spenden auf der Webseite des MKO: www.m-k-o.eu