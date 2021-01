Münchner Aids-Hilfe hat neuen Geschäftsführer

× Erweitern Foro: Bernd Müller Dr. Oliveira Weismantel

Es ist mehr als eine Personalie, es ist eine Zeitenwende: Die Münchner Aids-Hilfe e.V. (MüAH) hat nach über 30 Jahren einen neuen Geschäftsführer.

Dr. Tobias Oliveira Weismantel ist Journalist, PR-Berater und promovierter Theologe. Nach Studium und Lehre an der Uni Regensburg, war er zunächst als Pressesprecher der Hochschule Augsburg und zuletzt acht Jahre als Geschäftsführer des dkv-Fachverbandes in München tätig. „Der Wechsel von einem katholischen Fachverband zur Münchner Aids-Hilfe ist für mich eine spannende Herausforderung“, so der 44-Jährige. „Dieser Verein ist ein Big Player in der Münchner Sozialgesellschaft und ich freue mich sehr darauf, ihn gemeinsam mit dem Vorstand in eine gute und nachhaltige Zukunft zu führen.“

Dabei ist seine Motivation auch persönlicher Natur, denn der zweifache Vater ist seit 2019 mit einem Mann verheiratet. „Mittlerweile ist das Thema LGBTI* bedeutender Bestandteil meines Lebens und ich freue mich, das, wofür ich lebe und stehe, jetzt auch zu meinem Arbeitsfeld zu machen.“ In der Tat ist die MüAH mit ihren zahlreichen Angeboten in der Community oder auch als Mitveranstalter des CSD ein Big Player der Szene.

Die enorme Vielfalt der Münchner Aids-Hilfe und ihrer Bereiche zeitgemäß weiterzuführen und dabei den Blick auch auf neue Handlungsfelder zu richten, ist nun seine Aufgabe. „Vor uns liegt eine spannende Zukunft mit einer Reihe von Herausforderungen, Themen und Möglichkeiten – ich freue mich darauf, sie mitzugestalten!“, so der überzeugt Netzwerker.

Wir wünschen viel Erfolg!