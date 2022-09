Münchner Musikfestival FLINTA*

× Erweitern Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de Regenbogenfest

Die Stadtratsfraktion Die Grünen/Rosa Liste setzt sich dafür ein, ein FLINTA*-Musikfestival (= Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans* und Agender) zu veranstalten. Ab 2023, so heißt es in einem Antrag vom September, soll dieses Festival regelmäßig stattfinden, um queere und diverse Popkultur besser sichtbar zu machen. Auf der Bühne sollen ausschließlich FLINTA* oder zumindest Bands und Gruppen mit einem mehrheitlichen FLINTA*-Anteil stehen und auch in der Produktion vertreten sein.

Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden ist selbt begeisterte Festivalgängerin und meint: „Auch im Kunst- und Kulturbetrieb gibt es immer noch eine deutliche Männerdominanz, gegen die sich FLINTA*-Künstler*innen oft nicht durchsetzen können. Um Chancengleichheit herzustellen, um die künstlerischen Leistungen von FLINTA* sichtbar und bekannt zu machen und um eine Bühne für queere und diverse Popkultur zu schaffen, ist ein solches Musikfestival der richtige Weg.“ Stadträtin Marion Lüttig ergänzt: „In den letzten Monaten, als Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen endlich wieder möglich waren, wurde es besonders deutlich: Der Anteil von FLINTA* auf Bühnen ist immer noch verschwindend gering. Dieses Defizit ist offenbar nicht vom Markt allein zu beseitigen. Wir wollen daher, dass die Stadt die Initiative ergreift und ein FLINTA*-Festival ins Leben ruft. In der kleinteiligen diversen Popkulturszene gibt es auch in München bereits einige vielversprechende Ansätze, die genutzt werden können.“

Der Antrag liegt zur Zeit dem Münchner Stadtrat vor, erfahrungsgemäß muss mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Monaten gerechnet werden.