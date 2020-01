Musikalische Spendenaktion: 3.000 Euro für das Queer Home Kiev

× Erweitern Foto: Stanislav Mishchenko Musikalische Spendenaktion

Münchens LGBTIQ* zeigten sich großzügig und spendeten im November 3.000 Euro für die (Wieder-)Eröffnung eines neuen Queer Home in Münchens Partnerstadt Kiew.

Zu der Aktion aufgerufen hatten die Sänger von den Isartonics und den Philhomonikern sowie das Rainbow Sound Orchestra. Die beiden Chöre traten am 10.11. in der Kultur-Etage Riem auf und sammelten über 2.500 Euro. Den Rest steuerten die Musikerinnen und Musiker des Rainbow Sound Orchestra im Rahmen eines Auftritts am 24.11. bei.

Die Gesamtsumme kommt dem Queer Home, einem Kommunikations- und Kulturzentrum, wie es München von Sub oder LeTRa her kennt, zugute.

Auch wenn sich die Situation in der Ukraine dank der Pride-Bewegung in den vergangenen Jahren verbessert hat, werden LGBTIQ*-Aktivisten und -Aktivistinnen sowie -Events häufig Opfer nationalistischer Gruppen, die „traditionelle Familienwerte“ gefährdet sehen und eine offene Gesellschaft ablehnen.

Um die Community zu mobilisieren und ihr eine Heimat zu geben, sind die Queer Homes umso wichtiger. Mit den 3.000 Euro kann die Gay Alliance Ukraine in Kiew eine Jahresmiete bestreiten.