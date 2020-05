Neu: Community Phone

× Erweitern Logo Sub

In Zeiten von social distancing, Quarantäne und Isolation sind die Arbeit von Beratungsstellen und niedrigschwelligen Angebote für ihre Zielgruppen besonders wichtig. "Gerade schwule, bisexuelle und trans* Männer sind durch die derzeitige Situation besonders hart getroffen", so Christopher Knoll, Berater im schwulen Zentrum Sub. "Vielen fehlen die Räume um sich auszutauschen, Fragen und Ängste zu formulieren oder um einfach mal zu reden." Das Sub reagiert auf diese Situation mit einem Gesprächsangebot, dem Community Phone. Ob es um spezifische Fragen geht, oder ob sich die Betroffenen einfach nur mal austauschen wollen, am anderen Ende der Leitung findet er immer ein offenes Ohr.

Das Community Phone ist Montag bis Freitag von 10:00 – 17:00 Uhr unter der 089/856 34 64 24 und von 19:00 – 22:00 Uhr unter der 089/19446 frei geschaltet. Auch für Anonymität kann dabei gesorgt werden: Wer #31#089856346324 oder ab 19:00 Uhr #31#08919446 wählt, dessen Nummer wird unterdrückt.