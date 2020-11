Noch mehr Elton John!

×

Die Farewell Yellow Brick Road Tour, die sowohl Pollstar Major Tour of the Year 2020 wurde als auch den Billboard Music Award 2020 Top Rock Tour gewann, startete am 8. September 2018 vor ausverkauftem Haus in Allentown, USA, und hat seitdem weltweit begeisterte Kritiken erhalten. Die Show nimmt das Publikum mit auf eine magische Reise durch seine unglaubliche 50-jährige Karriere mit nie zuvor gesehenen Fotos und Videos, die alle zu einer ganzen Reihe von Eltons beliebtesten Songs aus seinem legendären Katalog arrangiert wurden, wie u.a. Bennie and the Jets, Rocket Man, Tiny Dancer und Philadelphia Freedom.

