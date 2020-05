Nostalgia!

× Erweitern Foto: Squareplatz Squareplatz

Der Frontmann Türke, am Keyboard ein Ukrainer, beide Musiker. In München haben sich Sezgin Inceel und Stas Mishchenko vor drei Jahren kennengelernt. So entstand Squareplatz, eine Indie-Elektro-Band mit starker Vorliebe für die Beats der 90er, einer Zeit, in der die zwei aufgewachsen sind. Platz wie „Square“ ist ein zentraler Ort, an dem Menschen aller Couleur aufeinander treffen, an dem sie sich ausdrücken können. Diese Idee steht hinter der Musik von Squareplatz.

In ihrer EP feiern Inceel und Mishchenko ein ganzes Jahrzehnt in all seinen Ausprägungen. Die 90er waren opulent, kreativ, wild, schrill und die beiden lieben das. Aber sie verfallen nicht in Klischees. „Heute können wir gelassen zurückblicken auf diese verrückte Zeit“, sagt Sezgin Inceel. Ihre Songs handeln davon, wie schwierig diese Jahre für viele waren, die unter dem Mainstream einer dominant männlich-weißen Gesellschaft zu leiden hatten: Frauen, ethnische Minderheiten, Menschen mit Behinderung, Homo- und Trans*-Sexuelle. Mit ihrer EP verarbeiten die Männer auch ihre persönliche Geschichte. So bietet die Band mit ihren Melodien einen geschlechtergerechten und queer-freundlichen Raum.

Das Album enthält vier eigene Songs sowie eine neu interpretierte Version des Hit-Songs „Barbie Girl“.

