NY.Club: Markus und Maximilian Wittig übernehmen

Nach 19 Jahren unter der Leitung von Ken Koch beginnt eine neue Ära im NY.Club. Der bisherige Inhaber Ken Koch hat die Führung des letzten queeren Klubs der Stadt an Markus und Maximilian Wittig übergeben, steht dem Team aber weiterhin beratend zur Seite.

Die neuen Inhaber, die bereits seit 13 Jahren dort die Partyreihe „Luxuspop“ etabliert haben, wollen eine Balance aus Tradition und Innovation schaffen. Bestehende Formate wie „Luxuspop“ am Freitag und die monatliche „Dark“-Party bleiben im Bestand, während durch neue Konzepte, DJs und Musikstile – insbesondere mehr Techno – das Profil des Klubs geschärft werden soll. Auch optisch steht der NY.Club vor einer Transformation: Direkt nach dem Faschingswochenende startet eine zweiwöchige Modernisierungs- und Umbauphase. Ziel ist es, den Klub nicht nur zu modernisieren, sondern auch seine lange Geschichte zu würdigen. Gleichzeitig wird die Fläche so gestaltet, dass sie noch flexibler für verschiedene Veranstaltungsformate genutzt werden kann. Das Re-Opening wird am 14. und 15. März 2025 mit einem großen Event gefeiert.

Feierwohnzimmer und Safe Space Der Klub positioniert sich unter der neuen Führung als „Feierwohnzimmer“ und Safe Space für die queere Community. Das Team plant außerdem, durch das 1-1-1-Modell ein starkes Zeichen für Engagement zu setzen: Mindestens 1 Prozent der Services, 1 Prozent der Personalzeit und 1 Prozent des Gewinns werden in gemeinnützige Projekte für die queere Szene investiert. Für Markus und Maximilian ist die Übernahme ein mutiger Schritt, den sie aus eigener Kraft und ohne Fremdfinanzierung gehen. Mit Leidenschaft und Entschlossenheit investieren sie ihre Ersparnisse in die Zukunft des NY.Club, um ihn als festen Bestandteil der Münchner Clubszene und der queeren Gemeinschaft weiterzuführen. Wir wünschen viel Erfolg!

