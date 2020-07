OB Reiter gegen „LGBTI*-freie Zonen" in Polen

× Erweitern Foto: Michael Nagy/LH München Respekt-Kampagne Andreas Unterforsthuber (Koordinierungsstelle) und OB Dieter Reiter präsentieren die Kampagnen-Plakate

Während in Polen rund 100 Gemeinden „Anti-LGBTI“ -Zonen oder andere diskriminierende Maßnahmen eingeführt haben, fordert der Council of European Municipalities and Regions (CEMR) die lokalen und regionalen Vertreter Europas auf, die Bekämpfung von Homophobie zu unterstützen.

So unterzeichnete am 23. Juli auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (Bild rechts bei der Präsentation einer Schulkampagne) den „Offenen Brief des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (CEMR) an die kommunalen und regionalen Mandatsträgerinnen und -träger in Polen". Hintergrund ist die verstärkte Ausrufung von „Hass-Zonen" gegen queere Menschen, so genannte „LGBTI*-freie Zonen" in Polen.

Der italienische CEMR-Präsident Stefano Bonaccini äußerte sich zur Lage in Polen wie folgt: „Gleichheit gilt für alle Europäer. Es ist ein zentraler europäischer Wert. Da wir uns bemühen, eine bessere Zukunft für alle aufzubauen, können wir die Menschenrechte nicht einfach zurück drehen und den Fortschritt von Jahrzehnten beiseite schieben.“

Der offene Brief soll auch dem Anstieg der Rhetorik gegen LGBTI* entgegenwirken. Er bekräftigt die Unterstützung für polnische Kommunal- und Regionalregierungen, die sich weiterhin für die gemeinsamen europäischen Grundwerte der Freiheit und der Menschenrechte einsetzen. Bis heute hat CEMR 70 Unterschriften aus 14 europäischen Ländern gesammelt. Jetzt ist auch München dabei!