Opening-Party im SELF

Foto: Bernd Müller SELF-Bar_Team

Nach fast 20 Jahren als Straßenfest-Veranstalter und Chef einer rasenden Würstelbude will René Kaiser (Bild rechts) wieder sesshaft werden. Ab 1. September eröffnet er ab 17 Uhr mit seinem Mann Hartmut die Wirtshausbar „Self“ in der Schäftlarnstraße unweit des Flauchers. Das „Self“, benannt nach Cocktails, die man dort auch selbst mixen kann, existiert schon etliche Jahre und kann seine Vergangenheit mit dem leichten Charme eines Jugendzentrums auch nach dem Pächterwechsel nicht verheimlichen. Warum auch? Die Atmosphäre ist ein wenig bayerisch, ein wenig alternativ, ein wenig Bar, ein wenig Wohnzimmer, ein wenig Wirtshaus - aber nicht so traditionell-gediegen wie im benachbarten „Wirtshaus zum Isartal“. Eine schöne Alternative also. Im „Self“ kocht der Chef selbst, und zwar Klassiker der bayerischen Küche sowie Burger, Pasta und kleine Speisen. Hinterm Tresen regiert Xenia (Bild Mitte), die in der Community nicht nur durch „die besten Caipis der Frauenszene“ bekannt ist. Auch wenn er weiß, dass sein Lokal nicht allein mit der Community zu füllen ist, will René ihr gute Gründe geben, bei ihm vorbeizuschauen.

Neben der Opening-Party am 1. September ab 17 Uhr steigt ab 9. Oktober jeden Freitag ab 21 Uhr die „Glad to be Gay“-Afterworkparty mit DJ James Munich. Außerdem steht dort donnerstags eine Kulturbühne und sonntags von 11 bis 15 Uhr gibt’s einen Wirtshausfrühschoppen mit Livemusik. Zur Oktoberfestzeit ist er natürlich bei der Aktion „Wirtshauswiesn“ dabei und macht sein Lokal drei Wochen lang zum kleinen Löwenbräufestzelt in Sendling. „Das Straßenfest bekommt eine Heimat“, meint René, der dennoch auf den Sommerfesten der Stadt weiter mitmischen will. Wir wünschen einen großartigen Start!

Self, Schäftlarnstr. 62, Mo-Fr 17 bis 1 Uhr, Sa 15 bis 3 Uhr, So 11 bis 15 Uhr, www.self-bar.de